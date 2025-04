Η Ποτοποιία – Οινοποιία Θράκης εμπλουτίζει την πλούσια συλλογή της με νέα επιχειρηματικά βραβεία

Η αξιολόγηση της κριτικής επιτροπής και η ψηφοφορία του κοινού, κατέταξε την Ποτοποιία Οινοποιία Θράκης για τρίτη χρονιά μεταξύ των κορυφαίων εξαγωγικών επιχειρήσεων της χώρας απονέμοντάς της συνολικά τέσσερα βραβεία, με σημαντικότερη διάκριση το Αργυρό βραβείο στην κορυφαία κατηγορία SPECIAL EXPORTS AWARDS – Τοp Export Company για δεύτερη συνεχή χρονιά

Τη Παρασκευή 25 Απριλίου για 13η συνεχή χρονιά η Ένωση Διπλωματικών Υπαλλήλων Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων (ΕΝΔΥ ΟΕΥ) του Υπουργείου Εξωτερικών σε συνεργασία με την ethos EVENTS, το οικονομικό και επιχειρηματικό portalbanks.com.gr και το οικονομικό και επενδυτικό περιοδικό ΧΡΗΜΑ διοργάνωσαν το συνέδριο-θεσμός για τον εξαγωγικό τομέα, το Greek Exports Forum, το οποίο και φέτος πραγματοποιήθηκε μαζί με τα Greek Exports Awards.

Η τελετή απονομής των Greek Exports Awards 2025 διεξήχθη στο Divani Apollon Palace & Thalasso, αναδεικνύοντας και επιβραβεύοντας τις επιχειρήσεις που διακρίθηκαν στον εξαγωγικό τομέα, σε μία ακόμη δύσκολη χρονιά, που κινήθηκε υπό την επήρεια των γεωπολιτικών συγκρούσεων και των υψηλών κοστολογίων.

Αργυρή διάκριση στις κορυφαίες εξαγωγικές επιχειρήσεις!

Η Ποτοποιία – Οινοποιία Θράκης ΑΒΕΕ, συμμετείχε για τρίτη συνεχή χρονιά στη διαδικασία αξιολόγησης που αναδεικνύει τις κορυφαίες δράσεις στον τομέα των εξαγωγών και τα καλύτερα ελληνικά προϊόντα στις αντίστοιχες κατηγορίες των Greek Exports Awards.

Η αξιολόγηση της κριτικής επιτροπής και η ψηφοφορία του κοινού, κατέταξε την Ποτοποιία Οινοποιία Θράκης για τρίτη χρονιά μεταξύ των κορυφαίων εξαγωγικών επιχειρήσεων της χώρας, απονέμοντάς της συνολικά τέσσερα βραβεία, με σημαντικότερη διάκριση το Αργυρό βραβείο στην κορυφαία κατηγορία SPECIAL EXPORTS AWARDS – Τοp Export Company για δεύτερη συνεχή χρονιά, τα οποία παρέλαβε εκπροσωπώντας την εταιρεία ο Μιχάλης Θεοφιλόπουλος, key account Manager της εταιρείας στο γραφείο Αθηνών, που παραβρέθηκε στην τελετή απονομής.

Η Ποτοποιία – Οινοποιία Θράκης εμπλουτίζει την πλούσια συλλογή της με νέα επιχειρηματικά βραβεία Greek Exports Awards:

1.Αργυρό βραβείο στην κορυφαία κατηγορία SPECIAL EXPORTS AWARDS – Τοp Export Companyγια δεύτερη συνεχή χρονιά

Το Αργυρό Βραβείο σε αυτή τη κατηγορία, κατατάσσει την Ποτοποιία - Οινοποιία Θράκης ΑΒΕΕ μεταξύ των κορυφαίων εξαγωγικών επιχειρήσεων της χώρας όλων των κλάδων, «επιτυχία που οφείλουμε να μοιραστούμε με τους 80 μόνιμους συνεργάτες μας που καθημερινά καταβάλλουν τα μέγιστα, με μεράκι και αγάπη ώστε να είμαστε μεταξύ των best of the best», σημείωσαν οι άνθρωποι της εταιρείας.

«Ειδικότερα οφείλουμε ένα μεγάλο μέρος αυτής της επιτυχίας στο άρτια καταρτισμένο τμήμα εξαγωγών της εταιρείας που με απόλυτο επαγγελματισμό όλα αυτά τα χρόνια κατάφερε να δημιουργήσει ένα εξαιρετικό διεθνές πελατολόγιο δημιουργώντας σχέσεις εμπιστοσύνης με όλους τους διεθνής συνεργάτες μας, αλλά και εργάζεται καθημερινά ώστε να αναπτυσσόμαστε σε ολοένα και νέες αγορές. Από τις πλέον πρόσφατες συνεργασίες μας μέσα στο 2025 είναι η συνεργασία με την Αλυσίδα καταστημάτων λιανικής ΚΑΜ-Market στη Βόρεια Μακεδονία και τη Βουλγαρία, η τοποθέτηση της σειράς Ούζο 7 και Ούζο 7 premium Goldστην αγορά της Ουγγαρίας με την εταιρεία RiMiKerKft., και η επίτευξη συμφωνίας αντιπροσώπευσης της εταιρείας και των προϊόντων της από την Winehunters στην Ουκρανία», ανέλυσαν.

Αργυρό βραβείο στην κατηγορία Top Manufacturing Export Company

Η κατάκτηση της κορυφής μεταξύ των Μεταποιητικών Εξαγωγικών Επιχειρήσεων της χώρας έρχεται μέσα από μακρόχρονη προσπάθεια, με συνέχεια, συνέπεια, ήθος και βιώσιμες πρακτικές σε όλα τα επίπεδα.

«Οι αρχές και οι αξίες μας εφαρμόζονται με ευλάβεια σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, από την προσεκτική επιλογή των προμηθευτών μας μέχρι και την ικανοποίηση του τελικού καταναλωτή. Με σεβασμό στην ιστορία μας, δημιουργούμε προοπτική για το μέλλον», σημειώθηκε.

Χρυσό βραβείο στην κατηγορίαTop Export Company in Sustainability

«Βραβείο που μας κάνει ιδιαίτερα υπερήφανους καθώς η βιωσιμότητα είναι στις πρώτες προτεραιότητες της εταιρείας. Με διάφορες δράσεις που αποσκοπούν στην Προστασία του περιβάλλοντος, την Κοινωνική ένταξη, την Οικονομική ανάπτυξη, την διοίκηση ανθρωπίνων πόρων και τους μηχανισμούς διαχείρισης και παρακολούθησης κινδύνων, θέτουμε τις βάσεις για την συνέχιση της ιστορίας μας», τόνισε η εταιρεία.

Καθώς και το κορυφαίο προϊοντικό βραβείοTop Protected Designation of Origin Product

Χρυσό βραβείο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην κατηγορίαTop Protected Designation of Origin Product, αναδεικνύοντας το ΘΡΑΚΙΩΤΙΚΟ ΟΥΖΟ 7 ως κορυφαίο εξαγώγιμο προϊόν με Γεωγραφική Ένδειξη. Το Θρακιώτικο ούζο Γ.Ε. όχι μόνο κατέκτησε αλλά διατηρεί την θέση του στην κορυφή των προϊόντων με Γεωγραφική Ένδειξη.