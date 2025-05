1η πανελλήνια διάκριση για το 2ο ΕΠΑΛ Κομοτηνής

Το 2ο Επαγγελματικό Λύκειο Κομοτηνής κατέκτησε την 1η θέση στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό του εκπαιδευτικού οργανισμού Horizontes, με τη δράση «One Drop Can Save» (Μια Σταγόνα Μπορεί να Σώσει), η οποία προώθησε την εθελοντική αιμοδοσία, την κοινωνική ευαισθητοποίηση και τη μαθητική ενεργοποίηση. Εμπνεύστρια και συντονίστρια της δράσης ήταν η εκπαιδευτικός Ευαγγελία Λεοντίδου, ΠΕ 87.01 ιατρός βιοπαθολόγος, η οποία εκπροσώπησε το σχολείο στην τελετή απονομής, που πραγματοποιήθηκε στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας, παραλαμβάνοντας το βραβείο εκ μέρους της ομάδας.

Κατηγορία: Δράσεις Συνεργασίας με την τοπική & ευρύτερη κοινωνία. Δράση Εθελοντικής Αιμοδοσίας: «Μια Σταγόνα Αγάπης», #One Drop Can Save (Παγκόσμιος στόχος 3: Καλή Υγεία και Ευημερία). Παράλληλα, το σχολείο έχει την τιμή να συμμετέχει με δεύτερη υποψηφιότητα: Το BLISS, Boosting Health Literacy for School Students – Ενίσχυση του Ψηφιακού Γραμματισμού Υγείας, μια καινοτόμο δράση που έχει κατακτήσει την 1η θέση στην Ελλάδα στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό BLISS και εκπροσώπησε τη χώρα μας στην εκδήλωση λήξης στις Βρυξέλλες. Κατηγορία: Εφαρμοσμένα σενάρια/καινοτόμα προγράμματα «BLISS – Ενίσχυση του Ψηφιακού Γραμματισμού Υγείας μέσω της Καινοτομίας». (Παγκόσμιος Στόχος 4: Ποιοτική Εκπαίδευση) Η συγκεκριμένη δράση συμμετέχει και στον 8ο Πανελλήνιο Σχολικό Διαγωνισμό, BRAVOSCHOOLS 2025, για τους 17 Παγκόσμιους Στόχους με ενεργή ψηφοφορία κοινού, στην οποία μπορείτε να συμμετέχετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://bravo-schools.inactionforabetterworld.com/voting-by-school/2o-epal-komothnhs.2384.html.

«Η διπλή αυτή αναγνώριση επιβεβαιώνει τη δέσμευση του σχολείου μας στην εκπαίδευση με αξίες, την κοινωνική υπευθυνότητα και τη μαθητική ενδυνάμωση. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για το σύνολο της Περιφέρειας μας, καθώς το σχολείο μας φέρνει σε εθνικό και ευρωπαϊκό προσκήνιο πρωτοβουλίες, που εμπνέουν και κινητοποιούν, αποδεικνύοντας ότι η επαγγελματική εκπαίδευση μπορεί να καινοτομεί, να εμπνέει και να διακρίνεται», σημείωσαν οι άνθρωποι του σχολείου κι οι συντελεστές της δράσης.