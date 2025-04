Ποιες σχολές θα ανοίξουν τα 12 ξένα ιδιωτικά πανεπιστήμια που έρχονται στην Ελλάδα

Με την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας υποβολής αιτήσεων στις 31 Μαρτίου, ανατέλλει και επίσημα πια η εποχή της ίδρυσης ιδιωτικών ΑΕΙ στην Ελλάδα. Συνολικά 12 πανεπιστήμια από το εξωτερικό αιτούνται άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας στη χώρα μας, ξεκινώντας από το ακαδημαϊκό έτος 2025-26, ενώ υπήρξε ακόμη μία αίτηση για έναρξη λειτουργίας το 2026-27.

Η εισαγωγή των φοιτητών προϋποθέτει τη συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και την ελάχιστη απαίτηση επίδοσης, ενώ, σύμφωνα με το νέο νομικό πλαίσιο, τα πτυχία των μη κρατικών πανεπιστημίων θα έχουν την ίδια ακαδημαϊκή και επαγγελματική ισχύ με εκείνα των δημόσιων ελληνικών ΑΕΙ. Επομένως, οι απόφοιτοι των ιδιωτικών ΑΕΙ θα έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους όχι μόνο σε ιδρύματα του εξωτερικού αλλά και στα εγχώρια δημόσια ΑΕΙ, ακριβώς όπως ίσχυε έως σήμερα.

Ασφαλώς, η κατάθεση των 12 αιτήσεων δεν ισοδυναμεί με την αδειοδότηση. Εκκρεμεί, άλλωστε, το να συζητηθούν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας στις 11 Απριλίου οι 7 προσφυγές κατά της ίδρυσης των ιδιωτικών πανεπιστημίων.

Σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, το επόμενο βήμα είναι η αξιολόγηση των αιτήσεων από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) και τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), ο οποίος θα εξετάσει τις κτιριολογικές προϋποθέσεις των παραρτημάτων.

Οπως και να ’χει, τόσο η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη όσο και ο ίδιος ο πρωθυπουργός χαιρέτισαν την υποβολή των 12 αιτήσεων ως ένα ιστορικό ορόσημο. Οπως επισήμανε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, «πρόκειται για μια κατάκτηση με πολλαπλά οφέλη. Για τους φοιτητές, τις οικογένειές τους, την ελληνική οικονομία και φυσικά και την ίδια την Ελλάδα».

Οι αιτήσεις

1/ The Open University: που συνεργάζεται με το Anatolia College. Το Ανατόλια Ν.Π.Π.Ε. αποτελείται από τρεις Σχολές με προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών:Α) Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, με προγράμματα σπουδών στην αγγλική γλώσσα σε: Πολιτική Επιστήμη και Διεθνείς Σχέσεις, Ψυχολογία (Βιομηχανική και Οργανωτική). Β) Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Αερομεταφορών, σπουδές Φιλοξενίας και Τουρισμού. Γ) Σχολή Τεχνολογίας και Επιστημών: Εφαρμοσμένη Πληροφορική, Βιολογία.

2/ The University of York: York, που βρίσκεται σε συνεργασία με το City College στη Θεσσαλονίκη, θα προσφέρει προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές με τρεις Σχολές, οι οποίες θα λειτουργούν στο κεντρικό παράρτημα της Θεσσαλονίκης, ενώ το Τμήμα Πληροφορικής θα λειτουργεί και στην Αθήνα:Α) Σχολή Νομικής και Ανθρωπιστικών Σπουδών. Β) Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ) Σχολή Επιστημών. Προπτυχιακά προγράμματα σε Νομική, Επιχειρησιακές Σπουδές, Ψυχολογία, Πληροφορική, Αγγλικά, Γλωσσολογία και Λογοτεχνία, Επικοινωνία και Ψηφιακά Μέσα. Επίσης, 20 και πλέον μεταπτυχιακά προγράμματα (Masters). Ετήσια δίδακτρα: €6.900 προπτυχιακά, €6.900-€8.500 μεταπτυχιακά.

3/ University of Greater Manchester:μέσω της εκπαιδευτικής συμφωνίας με το University of New York in Greece (UNYG ΝΠΠΕ) θα λειτουργεί στην Αθήνα. Το New York College στην Ελλάδα θα συνεχίσει μέσω του ΝΠΠΕ, να αποτελεί βασικό εταίρο του Πανεπιστημίου::Α) Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημιουργικών Τεχνολογιών, Επικοινωνία και Μέσα Ενημέρωσης, Πληροφορική. Β) Σχολή Υγείας, Κλινικών και Βιοϊατρικών Επιστημών, Αθλητικής Επιστήμης, Βιοϊατρικών Επιστημών και Διατροφής. Γ) Σχολή Εκπαίδευσης, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Αγγλική Φιλολογία και Εκπαίδευση, Ψυχολογία. Ετήσια δίδακτρα: €9.000-€11.000.

4/ Université Sorbonne Paris Nord: γνωστό ως Paris 13, συνεργάζεται με το Institution d’Etudes Francophones (IdEF). Σημειώνεται, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΠΕ στην Ελλάδα αποτελείται κατά πλειοψηφία από μέλη του μητρικού Πανεπιστημίου, επομένως πρόκειται για πραγματικό παράρτημα και όχι κολλέγιο, που άλλαξε το όνομα του σε Πανεπιστήμιο. Το ΔΣ αποτελείται από τον Αντιπρόεδρο του Πανεπιστημίου Sorbonne Paris Nord, την Πρύτανη Νομικής του Πανεπιστημίου Sorbonne Paris Nord και τον Έλληνα εντεταλμένο του Πανεπιστημίου Sorbonne Paris Nord. Το Ν.Π.Π.Ε. έρχεται στην Ελλάδα με τρεις Σχολές:Α) Νομική. Β) Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Γ) Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ετήσια δίδακτρα: €10.000.

5/ University of Derby: Α) Σχολή Οικονομικών, Διοικητικών και Νομικών Επιστημών. Β) Σχολή Θετικών, Τεχνολογικών και Πολυτεχνικών Επιστημών. Γ) Σχολή Ψυχολογίας, Υγείας και Επιστημών Αγωγής. Σπουδές σε Διοίκηση και Οικονομία, Τουρισμό, Πολυτεχνικές Σπουδές, Πληροφορική, Ψυχολογία, Αθλητική Επιστήμη, Επιστήμες Αγωγής και Εκπαίδευσης. Ετήσια δίδακτρα: €7.000-€7.500 προπτυχιακά, €9.000 μεταπτυχιακά.

6/ The University of West London, που βρίσκεται σε συνεργασία με το BCA – το μοναδικό ελληνικό

εκπαιδευτικό ίδρυμα, που έχει δημιουργήσει παράρτημα ναυτιλιακών σπουδών στο Λονδίνο, μέσα στις εγκαταστάσεις του University of West London: Α) Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Νομικών Σπουδών. Β) Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Γ) Σχολή Πληροφορικής και Μηχανικών. Δίδακτρα: €10.000 Master, €7.500-€9.250 Bachelor.

7/ University of Essex που συνεργάζεται με το Aegean College: Α) Σχολή Επιστημών και Υγείας (Ψυχολογία, Βιολογία, Πληροφορική, Εφαρμοσμένες Επιστήμες Υγείας). Β) Σχολή Κοινωνικών Επιστημών (Διοίκηση, Επιχειρηματικότητα, Ναυτιλία). Γ) Σχολή Τεχνών και Ανθρωπιστικών Επιστημών (Εκπαίδευση και Ψυχολογία Εκπαίδευσης κ.ά.).

8/ London Metropolitan University, έρχεται ως City University Ν.Π.Π.Ε: Α) Σχολή Επιχειρήσεων, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Β) Σχολή Θετικών Επιστημών, Μηχανικής και Πληροφορικής. Γ) Σχολή Υγείας και Συναφών Επιστημών. Ετήσια δίδακτρα: €8.000 προπτυχιακά, €12.000 μεταπτυχιακά.

9/ Queen Margaret University έχει συνεργασία με το Μητροπολιτικό Κολλέγιο: Φυσικοθεραπεία, Νοσηλευτική, Μαιευτική, Προσχολική Εκπαίδευση, Δημοτική Εκπαίδευση, Δημοσιογραφία, Σκηνοθεσία, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Τουρισμός και Ξενοδοχειακά. Ετήσια δίδακτρα: €8.000-€9.000.

10/ The University of Keele συνεργάζεται με το Μητροπολιτικό Κολλέγιο: Ιατρική, Εμβιομηχανική (Αναγεννητική Ιατρική), Ψυχολογία με Νευροεπιστήμη, Ερευνητική Εγκληματολογία, Νομική, Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες. Ετήσια δίδακτρα: €8.000-€9.000, €25.000 Ιατρική.

11/ University of East London, συνεργάζεται με το Μητροπολιτικό Κολλέγιο: Σπουδές μηχανολόγων, πολιτικών, ηλεκτρολόγων μηχανικών και ηλεκτρονικών συστημάτων. Επίσης, Ψυχολογία, Πληροφορική, Προπονητική και Φυσική Αγωγή, Βιοϊατρική. Ετήσια δίδακτρα: €8.000-€9.000.

12/ University of Nicosia: Υπέβαλε αυτόνομη αίτηση, εκκρεμούν οι λεπτομέρειες.