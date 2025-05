Αναγνώριση του Ευριπίδη Στυλιανίδη από την Ακαδημία Επιστημών Κίνας

Κυκλοφόρησε και στα αγγλικά, από τον εκδοτικό οίκο Springer Verlag, ο συλλογικός τόμος που εκδόθηκε από την Ακαδημία Επιστημών της Κίνας πριν από ένα χρόνο στα κινέζικα με τίτλο: «Η Πρωτοβουλία της Ζώνης και του Δρόμου - Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον» (The Belt and Road Initiative - Past, Present and Future).



Τον τόμο επιμελήθηκαν από τη πλευρά της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών, οι Gao Xiang και Liu Zuokui, ενώ από την ελληνική πλευρά οι καθηγητές Κώστας Γουλιάμος και Χρήστος Κασσιμέρης. Από την κινεζική πλευρά συμμετέχουν διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί και οικονομολόγοι, ενώ από την ελληνική πλευρά, εκτός των δύο επιμελητών που προαναφέρθηκαν, συμμετέχουν ο καθηγητής και πρώην υπουργός Νίκος Κοτζιάς με θέμα: «Το Μέλλον της Στρατηγικής της Ζώνης και του Δρόμου: Μια Θεωρητική Οπτική, Ιστορία με Τάξη και Δρόμος του Μέλλοντος» και ο αναπληρωτής καθηγητής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Ευριπίδης Στυλιανίδης, με θέμα: «Ζώνη Εκπαίδευσης και Δρόμος Πολιτισμού: Επιστροφή στο Μέλλον των Μεγάλων Πολιτισμών».

Οι ιστορικές σχέσεις ελληνικού και κινεζικού πολιτισμού

Στο άρθρο του ο Ευριπίδης Στυλιανίδης παρουσιάζει τις ιστορικές σχέσεις των δύο πολιτισμών του ελληνικού και του κινεζικού, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Αναφέρεται στην εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο οποίος είχε φτάσει στις παρυφές της Κίνας, αναπτύσσοντας εμπορικές και πολιτιστικές σχέσεις με τους κατοίκους της περιοχής. Υπενθυμίζει τη βυζαντινή περίοδο, κατά την οποία καλόγεροι μετέφεραν την τέχνη του μεταξιού στη Θράκη και την Ελλάδα και αναλύει τις σύγχρονες σχέσεις μεταξύ των δύο πολιτισμών, των δύο αγορών και των δύο κρατών, που κορυφώθηκαν μέσα από την επένδυση της Cosco στον Πειραιά, στην σημαντική συνεργασία των Ελλήνων εφοπλιστών με τη αγορά της Κίνας, στους Ολυμπιακούς Αγώνες Αθήνα 2004, Πεκίνο 2008, καθώς και στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας που συντελείται μεταξύ Ελληνικών και Κινεζικών Πανεπιστημίων.



O Θρακιώτης πολιτικός και ακαδημαϊκός στην ανάλυσή του απορρίπτει την θεωρία της παγίδας του Θουκυδίδη, που αναπτύσσεται από κάποιους κύκλους, δυτικών αναλυτών και υποστηρίζει την αναγκαιότητα συνεννόησης και συνεργασίας της Δύσης με την κινεζική αγορά με όρους που να εκπέμπουν την αυτοπεποίθηση και την δύναμη της δυτικής δημοκρατίας.



Σε αυτό το πλαίσιο, αναδεικνύει το σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ελλάδα ως μια γέφυρα συνεννόησης μεταξύ δύο μεγάλων ιστορικών πολιτισμών, όπως είναι ο ελληνικός πάνω στον οποίο θεμελιώθηκε η δυτική δημοκρατία και ο κινεζικός.



Το βιβλίο αυτό, που κυκλοφορεί για πρώτη φορά στα αγγλικά από το Spinger Verlag και είναι προσβάσιμο διαδικτυακά, όταν πρωτοκυκλοφόρησε πριν από ένα χρόνο, σύμφωνα με το Υπουργείο Τύπου της Κινεζικής Κυβέρνησης έγινε best seller, πρώτο σε κυκλοφορία βιβλίο και διανεμήθηκε ως επίσημο δώρο στην Σύνοδο των BRICS στην Κίνα.