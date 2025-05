Χρ. Τοψίδης: Ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της Περιφέρειάς μας στην κλιματική αλλαγή

Συνάντηση εργασίας, παρουσία του περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Χριστόδουλου Τοψίδη, πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Περιφέρειας, Κομοτηνή, με αφορμή την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του έργου RESIST.



Το έργο RESIST (Regions for climate change RESilience through Innovation, Science and Technology/Περιφέρειες για την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή μέσω της Καινοτομίας, της Επιστήμης και της Τεχνολογίας») είναι μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πενταετούς διάρκειας, χρηματοδοτούμενη από το πρόγραμμα Horizon Europe, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της προσαρμοστικής ικανότητας 12 ευάλωτων περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Σκοπός του είναι να δοκιμάσει λύσεις βασισμένες στη φύση (natural based solutions) αντιμετωπίζοντας τις πέντε βασικές κλιματικές προκλήσεις όπως είναι: καύσωνες, πλημμύρες, ξηρασία, συρρίκνωση βιοποικιλότητας, ατμοσφαιρική ρύπανση. Το πεδίο που αφορά προς το παρόν την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης είναι η αντιμετώπιση των πλημμυρών, καθώς επίσης και η ποιότητα των υδάτων.



Στη συνάντηση συμμετείχαν η Φελίνα Καζάκου, ειδική σύμβουλος Ευρωπαϊκών Θεμάτων ΠΑΜΘ, ο κοσμήτορας, καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Διοίκησης Παραγωγής Αντώνης Γαστεράτος, ο καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Χρήστος Ακράτος, ο Γιώργος Κουταλιέρης - ΕΝΟRA Innovation, ο δρ. Συμεών Συμεωνίδης, μεταδιδακτορικός ερευνητής, ο δρ. Βασίλης Περηφάνης, ερευνητής και η Άρτεμις Τσολάκη, υπεύθυνη έργου ΠΑΜΘ.

Πρακτικές λύσεις βασισμένες στη φύση

Ο περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης ενημερώθηκε για τα αποτελέσματα του έργου, το οποίο έχει ήδη λάβει θετικά σχόλια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πορεία και την εξέλιξή του. Στο πλαίσιο της συνάντησης και ενημέρωσης του περιφερειάρχη παρουσιάστηκαν πρακτικές λύσεις που είναι βασισμένες στην φύση (natural based solutions) και επικεντρώνονται στη χρήση των φυσικών διεργασιών και των οικοσυστημάτων για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Οι λύσεις αυτές περιλαμβάνουν τη χρήση «ψηφιακών διδύμων» (digital twins) για την προσομοίωση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων, καθώς και την ανάπτυξη καινοτόμων πολιτικών και τεχνολογικών εργαλείων.



Οι προτάσεις που διατυπώθηκαν σχετικά με τις πρακτικές λύσεις που είναι βασισμένες στην φύση στις υπό μελέτη περιοχές είναι: Διεύρυνση και αποκατάσταση των κοιτών ποταμών (Κόσυνθος και Λασπίας).



Παράκαμψη και εκτροπή με μικρά κατασκευαστικά έργα μικρού κόστους. Αποκατάσταση λεκάνης απορροής. Μικρές λεκάνες συγκράτησης (χωματουργικές εργασίες). Εμπόδια συγκράτησης φερτών υλικών.



Ο Χριστόδουλος Τοψίδης έδωσε το πράσινο φως για την εφαρμογή των αποτελεσμάτων του έργου και την υιοθέτηση των καλών πρακτικών άλλων Περιφερειών.



Συνεχάρη την ομάδα έργου, επεσήμανε ότι «η Περιφέρεια μας θεωρείται πρωτοπόρα στην υλοποίηση αντίστοιχων έργων, στη συνέπεια και τα αποτελέσματα που καταγράφηκαν μέσω του έργου» κι έστειλε το μήνυμα ότι «αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο εργαλείο για να ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της Περιφέρειάς μας στην κλιματική αλλαγή».