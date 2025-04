Ο Δήμος Κομοτηνής στην «καρδιά» της βιώσιμης κινητικότητας

Ο Δήμος Κομοτηνής φιλοξένησε από τις 7 έως τις 9 Απριλίου την επίσκεψη μελέτης (study visit) στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος CIVITAS Replication & Deployment, προσελκύοντας εταίρους από πόλεις και οργανισμούς της Ευρώπης που δραστηριοποιούνται στον τομέα της βιώσιμης αστικής κινητικότητας.



Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στην Τσανάκλειο Δημοτική Βιβλιοθήκη Κομοτηνής και εστίασε στην ενίσχυση της προσβασιμότητας και της κινητικότητας για άτομα με αναπηρίες, με επίκεντρο μια συγκεκριμένη πρόκληση που έχει εντοπιστεί στον αστικό ιστό της πόλης. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εξετάσουν πρακτικά παραδείγματα, να προτείνουν λύσεις και να ανταλλάξουν εμπειρίες με βάση τα δεδομένα της Κομοτηνής.

Στο πλαίσιο του τριήμερου προγράμματος:

Παρουσιάστηκε η στρατηγική της πόλης για τη βιώσιμη κινητικότητα και οι εν εξελίξει δράσεις. Πραγματοποιήθηκαν επιτόπιες επισκέψεις σε περιοχές ενδιαφέροντος και στις εγκαταστάσεις του Συλλόγου Περπατώ.



Έγινε ενδελεχής ανάλυση της πρόκλησης, συν-διαμόρφωση λύσεων και συζήτηση για πιθανά εργαλεία εφαρμογής και χρηματοδότησης.



Συμμετείχαν εμπειρογνώμονες και εκπρόσωποι των πόλεων San Cristοbal De La Laguna (Ισπανία, Πρώτη θέση στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό access city award του έτους 2024 ) και Saint Quentin (Γαλλία, Τρίτη θέση στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό access city award του έτους 2024), και μοιράστηκαν καλές πρακτικές και εμπειρίες.



Το άρθρο του οργανισμού CIVITAS με τίτλο «Komotini takes a step beyond: Advancing accessibility through the CIVITAS replication and deployment programme» αναγνωρίζει την πρωτοβουλία της Κομοτηνής να ενισχύσει την προσβασιμότητα και να επενδύσει στη συμμετοχική προσέγγιση, αναδεικνύοντας τον Δήμο Κομοτηνής ως παράδειγμα για άλλες ευρωπαϊκές πόλεις.



«Η επιτυχία της επίσκεψης αποδεικνύει την ετοιμότητα του Δήμου Κομοτηνής να προωθήσει πολιτικές φιλικές προς όλους τους πολίτες και να ενταχθεί ενεργά στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα καινοτομίας και συνεργασίας στον τομέα της κινητικότητας. Ο Δήμος Κομοτηνής συνεχίζει να επενδύει στον άνθρωπο, στην ισότιμη μετακίνηση και στη βιώσιμη ανάπτυξη», σημείωσε σε ανακοίνωσή της η Δημοτική Αρχή.