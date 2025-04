Έρχεται το 3ο Φεστιβάλ Χορού Dancing Routes Komotini

Το 3ο Φεστιβάλ Χορού Dancing Routes Komotini σε συνεργασία με το ΔΗΠΕΘΕ Κομοτηνής έρχεται 24 με 27 Απριλίου στην πόλη μας! Περιλαμβάνει εκπαιδευτικά σεμινάρια και τέσσερις παραστάσεις χορού από διακεκριμένους δασκάλους χορού, καλλιτέχνες κι ομάδες χορού από την Ελλάδα και το εξωτερικό.



Θα πραγματοποιηθούν σεμινάρια Κλασικού Μπαλέτου, Σύγχρονου Χορού, Αυτοσχεδιασμού, Contact Improvisation, Hip Hop, Συμπεριληπτικό κινητικό σεμινάριο για ΑμεΑ και ένα εργαστήρι δημιουργικής κίνησης για παιδιά (6-9 ετών) με ζωντανή μουσική.

Το πρόγραμμα

Την Πέμπτη 24 Απριλίου και ώρα 20:30 στην Καπναποθήκη: παράσταση σύγχρονου χορού αφιερωμένη σε ερασιτέχνες χορευτές της περιοχής με τη συμμετοχή σχολών και ομάδων της πόλης μας και της ευρύτερης περιοχής. Είσοδος ελεύθερη.



Την Παρασκευή 25 Απριλίου στην Αίθουσα 1: 10.00-12.00 - Κλασικό μπαλέτο, Γκες Μίχοφ, (μεσαίο - προχωρημένο). 12.00-14.00 - Hip-Hop με την Μαρία Σαριδάκη. 14.00-16.00 - Contact Improvisation Κωνσταντίνος Κατσαμάκης. 17.00-19.00 - The blender project, Under Construction Open Level. Στην Αίθουσα 2: 12.00-14.00 - Σύγχρονος χορός, Ηρώ Κόντη (μεσαίο - προχωρημένο). 20:30 - παράσταση σύγχρονου χορού με τις ομάδες Under Construction Project με έδρα τη Θεσσαλονίκη και την Ομάδα Selas Dance Company από την Κύπρο και ζωντανή μουσική με ελεύθερη είσοδο.



Το Σάββατο 26 Απριλίου στην Αίθουσα 1: 9.00-11.00 Hip-Hop με την Μαρία Σαριδάκη (Maria Moukou). 11.00-13.00 Κλασικό Μπαλέτο Γκες Μίχοφ Μεσαίο- Προχωρημένο. 13.00-15.00 Contact Improvisation Κωνσταντίνος Κατσαμάκης Open Level. 17.00-19.00 Remapping the body Σύγχρονος Χορός Ηρώ Κόντη Μεσαίο-Προχωρημένο. Αίθουσα 2: 11.00-12.30 Φρέαρ Παιδικό εργαστήρι δημιουργικής με ζωντανή μουσική. Ηλικίες 6-9 ετών. 13.00-14.30 Σύγχρονος Χορός Ηρώ Κόντη αρχάριο-προχωρημένο. 17.00-18.30 Κλασικό Μπαλέτο Αρχάριο-Μεσαίο Γκες Μίχοφ. 20.30 Παράσταση Σύγχρονου Χορού στο ΔΗΠΕΘΕ Κομοτηνής.



Την Κυριακή 27 Απριλίου Αίθουσα 1: 10.00-12.00 Κλασικό Μπαλέτο Γκες Μίχοφ. Μεσαίο-Προχωρημένο. 12.30-14.30 Mix & Match Νατάσα Φραντζή Συμπεριληπτικό Σεμινάριο. 17.00-19.00 Masterclass Σύγχρονος Χορός Alex Kros. Open Level. Αίθουσα 2: 10.30-12.00 Masterclass Σύγχρονος Χορός Ειρήνη Θανασούλη αρχάριο – μεσαίο. 12.00-13.30 Μπαλέτο αρχάριο – μεσαίο. 20.30 Παράσταση Σύγχρονου Χορού ΔΗΠΕΘΕ Κομοτηνής.



Το φεστιβάλ απευθύνεται σε όλους αυτούς που επιθυμούν να δημιουργήσουν, να εκφραστούν μέσω της κίνησης ακόμη κι αν δεν έχουν προηγούμενη χορευτική εμπειρία!