Σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα εκπαιδευτικοί του Μουσουλμανικού Ιεροσπουδαστηρίου Κομοτηνής

Τέσσερεις εκπαιδευτικοί του Μουσουλμανικού Ιεροσπουδαστηρίου Κομοτηνής συμμετείχαν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+KA122-SCH με τίτλο "Ανάπτυξη δεξιοτήτων του 21ου αιώνα μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη", παρακολουθώντας σεμινάριο με τίτλο «AI and the 6 Cs for Future-Ready Teaching», το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία της Κύπρου από τις 20 έως τις 25 Ιανουαρίου 2025.





Το σεμινάριο εστίασε στη σύνδεση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) με τις έξι βασικές δεξιότητες του 21ου αιώνα - Critical Thinking (κριτική σκέψη), Creativity (δημιουργικότητα), Collaboration (συνεργασία), Communication (επικοινωνία), Citizenship (πολιτειότητα) και Character (χαρακτήρας) - γνωστές και ως "6 Cs". Οι συμμετέχουσες καθηγήτριες και καθηγητές, Αναστασία Χατζηιωαννίδου ΠΕ03, Δέσποινα Κασαπίδου ΠΕ06, Χρυσή Κουλιάκη ΠΕ02 και Κυριάκος Τσαουσίδης ΠΕ03, είχαν την ευκαιρία να εξερευνήσουν την εφαρμογή εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης με σκοπό την ενίσχυση των 6 βασικών δεξιοτήτων του 21ου αιώνα και τη χρήση τους σε ένα περιβάλλον μάθησης σύγχρονο και συμπεριληπτικό, με στόχο την προετοιμασία των μαθητών για το μέλλον. Στο σεμινάριο έλαβαν μέρος εκπαιδευτικοί από τη Σερβία, τη Γερμανία, την Ουγγαρία, και την Ελλάδα δημιουργώντας ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον ανταλλαγής εμπειριών, γνώσεων και καλών πρακτικών.



«Ήταν η πρώτη συμμετοχή του Μουσουλμανικού Ιεροσπουδαστηρίου Κομοτηνής σε πρόγραμμα Erasmus, η οποία και αποτέλεσε μια εξαιρετική ευκαιρία επαγγελματικής ανάπτυξης και καινοτομίας στην εκπαιδευτική πράξη για τους εκπαιδευτικούς αλλά και εξωστρέφειας για το σχολείο μας», σημείωσαν σε σχετική ανακοίνωση.