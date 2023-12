Πρόσωπα της χρονιάς

✔ Αθανάσιος (Σάκης) Λιπορδέζης: Αγαπητέ Σάκη, έφυγες από τη ζωή, αλλά άφησες πίσω σου μία τεράστια παρακαταθήκη. Χιλιάδες μαθητές πέρασαν από το φροντιστήριο που δημιούργησες, φέρνοντας στην πόλη μας πρακτικές που βγάζουν όχι μόνο απλώς καλούς μαθητές, αλλά καλούς ανθρώπους που ανακαλύπτουν τις κλίσεις τους. Η συνεισφορά σου στην ανάδειξη του μεγάλου επιστήμονα Καραθεοδωρή, στη λειτουργία του Μουσείου στην πόλη μας, που πλέον αποτελεί σημείο αναφοράς στην εμβληματική Τσανάκλειο, φέρει επίσης την υπογραφή σου. Η απουσία σου είναι αισθητή, καθώς από την πόλη μας ολοένα και λιγοστεύουν οι φωνές λογικής, γνήσιας αγάπης για την πατρίδα και τους ανθρώπους της. Είμαστε σίγουροι ότι οι κόρες σου, Μαρία και Μάρθα, θα συνεχίζουν να βαδίζουν στην πορεία που ξεκίνησες.

✔ Βασίλης Λούρμπας: Φίλε Βασίλη τα λόγια περισσεύουν. Οι δεσμοί σου με τον «Χρόνο» διαχρονικοί, στενοί, ειλικρινείς. Αλλά δεν μπαίνεις σε αυτή τη λίστα γι’ αυτό το λόγο φυσικά. Μπαίνεις επάξια γιατί μέχρι την τελευταία στιγμής πρόσφερες όπου κι όπως μπορούσες, με όλες σου τις δυνάμεις, σε πόστα νευραλγικά, ειδικά σε περιόδους που η δημόσια υγεία δοκιμάζεται. Μας λείπεις, καλό «ταξίδι»!

✔ Γλυκερία Μεμεκίδου: «Έπεσες» πάνω στο καθήκον, υπηρετώντας την πατρίδα μας, όταν βρέθηκες στο λάθος σημείο, τη λάθος ώρα, ως μέλος της ελληνικής ανθρωπιστικής αποστολής στη Λιβύη. Πήγες να βοηθήσεις ανθρώπους ευάλωτους κι έχασες τη ζωή σου. Χρέος της Ροδόπης να μην σε ξεχάσει. Αθάνατη!

✔ Γιάννης Γκαράνης: Δήμαρχε Κομοτηνής, ακόμη και με το σύστημα της απλής αναλογικής, θα έβγαινες από την πρώτη Κυριακή. Οι δημότες σε εμπιστεύτηκαν ξανά, τόσο ως πρόσωπο, όσο ως ομάδα «Κοινωνία Πολιτών». Στην πρώτη σου θητεία έδειξες ότι προσπαθείς για το καλό της πόλης, των οικισμών κι έχεις δική σου ταυτότητα και φιλοσοφία στη Διοίκηση, φέρνοντας μία εξωστρέφεια που είχε μεγάλη ανάγκη η πόλη μας. Κι αυτή η προσπάθεια επιβραβεύτηκε. Στη δεύτερη θητεία, όμως, ήρθε η ώρα για να μετρηθείς σε όλα τα έργα που ξεκίνησαν. Είσαι εκλογικός νικητής, άρα είσαι in. Θα είναι όμως τα έργα που θα αφήσεις παρακατηθήκη in ή out;

✔ Χριστόδουλος Τοψίδης: Επέμεινες να διεκδικείς την Περιφέρεια, χωρίς κομματική στήριξη. Ανέπτυξες το αφήγημα μιας ανεξάρτητης διοίκησης που θα συγκρουστεί δυναμικά με το Αθηνοκεντρικό κράτος, προκειμένου να προωθήσει δίκαια αιτήματα των ακριτών και στους πέντε Νομούς. Γι’ αυτό οι πολίτες σε επιβράβευσαν, προσφέροντάς σου τη μεγάλη ανατροπή στον β’ γύρο των εκλογών κι αναδεικνύοντας σε περιφερειάρχη ΑΜΘ. Τώρα αναμένουμε πράξεις, πράξεις, πράξεις. Θα είσαι ο ανεξάρτητος και διεκδικητικός περιφερειάρχης που δεσμεύτηκες προεκλογικά; Ή θα φορέσεις το «γαλάζιο» κοστούμι του καλού παιδιού; Για το 2023 είσαι πάντως, δικαίως, μεγάλο in, αφού πέτυχες μεγάλη εκλογική νίκη έναντι του Χρήστου Μέτιου. Πλέον θα κριθείς έτσι όπως εσύ ζήτησες, στα έργα.

✔ Φώτης Μάρης: Πρύτανη του ΔΠΘ, επί θητείας σου το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, πετυχαίνει την πολυπόθητη χωρική διεύρυνση σε Καβάλα, Δράμα και Διδυμότειχο κι έτσι γίνεται το 3ο μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της χώρας. Και το πιστώνεσαι προσωπικά, μαζί με την κυβέρνηση, γιατί το έθεσες ως στόχο από την πρώτη στιγμή. Επίσης, έδωσες εξωστρέφεια στο Ίδρυμα, έμφαση σε δομές επιχειρηματικότητας, στην 50 χρονη ιστορία του Πανεπιστημίου Θράκης, βρήκες χρηματοδότηση για αρκετά έργα. Πάντως, τα προβλήματα ενός ακριτικού Πανεπιστημίου είναι σαν τα κεφάλια της λερναίας ύδρας: ένα κόβεις, δύο εμφανίζονται. Έχεις βάλει τις σωστές βάσεις, αλλά εάν επαναπαυτείς μπορεί να μετρήσουμε ήττες στο μέλλον, ειδικά με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση να «ανθούν» και τις θεωρητικές σπουδές να υποβαθμίζονται.

✔ E -αιμοδότες: Τι να πούμε για τα παιδιά αυτά, τους Κομοτηναίους που ως μαθητές και νέοι, έβαλαν το μυαλό τους για να δημιουργήσουν μία πλατφόρμα για να ευασθητοποιεί, να ενημερώνει, να δικτυώνει για τις ανάγκες αιμοδοσίας. Ήδη τη χρησιμοποιούν, εκτός από χιλιάδες πολίτες-χρήστες, ακόμη και Δημόσια Νοσοκομεία της χώρας μας. Οι βραβεύσεις σας, από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, μιλούν από μόνες τους. Συνεχίστε να μας κάνετε περήφανους!

✔ Ευριπίδης Στυλιανίδης: Απέδειξες και σε αυτή την εκλογική μάχη, ότι αποτελείς τον πιο ισχυρό και ικανό πόλο μεταξύ των πολιτικών της πλειονότητας. Κι όχι άδικα, αφού στο παρελθόν έχεις βάλει την υπογραφή σου σε αρκετά αναπτυξιακά έργα στον τόπο, ενώ ακόμη και σήμερα προσπαθείς με τις δυνάμεις σου να επηρεάσεις καταστάσεις προς όφελος του τόπου. Είσαι in στη στήλη, αλλά δυστυχώς παραμένεις… out από τα κυβερνητικά σχήματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και θα το ξαναγράψουμε: οι Θρακιώτες θυμούνται τον Ευριπίδη των έργων από τα υπουργικά γραφεία κι όχι τον Ευριπίδη από τον εξώστη.

✔ Ιλχάν Αχμέτ: Με το τουρκικό παρακράτος της περιοχής κόντρα, με τον μηχανισμό του Τουρκικού Προξενείου να σε πολεμά για να μην εκλεγείς, με τα μειονοτικά ΜΜΕ στην πλειοψηφία τους να σε έχουν αποκλείσει, παρόλα αυτά και πολλά ακόμη, κατάφερες να εκλεγείς ξανά βουλευτής. Αποτελείς έναν πόλο λογικής, μία γέφυρα μεταξύ πλειονότητας και μειονότητας. Είσαι in, αλλά μην ξεχνάς: ο λαός έχει μνήμη κι εσύ έχεις εκλεγεί στο παρελθόν, για να το θέσουμε ευγενικά, και χωρίς καμία απολύτως κόντρα με το Τουρκικό Προξενείο. Η φετινή σου στάση, όμως, καταγράφεται στα θετικά της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας του τόπου και οφείλουμε να στην αναγνωρίσουμε ξανά δημόσια.

✔ Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος: Βάλατε ακόμη πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη, για να καλύψετε τις αυξημένες οικονομικές απαιτήσεις των εργολάβων (οι οποίοι απέδειξαν ότι ακόμη και σε έργα εθνικής σημασίας πρυτανεύει… το χρήμα), για να μη ναυαγήσει η δωρεά σας. Το Νέο Νοσοκομείο Κομοτηνής δεν είναι κάποιο ανέκδοτο. Είναι ένα μεγάλο έργο, σε μία περιοχή με ένα παλαιωμένο και προβληματικό «Σισμανόγλειο» να μένει «όρθιο» χάρη στο φιλότιμο κάποιων. Οι εργασίες ξεκίνησαν για την κατασκευή του Νέου Νοσοκομείου, από τη θέση τους Περιφέρεια, Δήμος, ΔΕΥΑΚ προχωρούν τα έργα που οφείλουν. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά.

✔ Εθελοντές πυρκαγιών: Ο τόπος μας δοκιμάστηκε σκληρά από τις καταστροφικές πυρκαγιές τον Αύγουστο. Κι εσείς ήσασταν εκεί. Είτε οργανωμένοι σε γνωστές συλλογικότητες, όπως η Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων, ο Ερυθρός Σταυρός, η Ομάδα Διάσωσης, οι εθελοντές Πυροσβέστες, είτε παρακινούμενοι εκείνη τη στιγμή υπό την καθοδήγηση της Πολιτικής Προστασίας ή ατομικά, μείνατε ξάγρυπνοι πολλές ημέρες, αφήσατε τα σπίτια σας, για να σώσετε σπίτια και περιουσίες συντοπιτών σας. Και, ως ένα σημείο, πραγματικά το καταφέρατε. Χωρίς εσάς, η μάχη με τις φλόγες θα ήταν ακόμη πιο άνιση. Ξέρετε ποιοι είστε και πρέπει να είστε περήφανοι. Μακάρι στον τόπο μας να αφήναμε σε περισσότερες περιπτώσεις τις διαφορές μας πέρα, για να αγωνιστούμε μαζί για αγαθούς κοινούς σκοπούς.

✔ Νίκος Μποτρότσος: Πρόεδρε του Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Κομοτηνής, κατάφερες, μαζί με το υπόλοιπο Διοικητικό Συμβούλιο που είστε όλοι κυρίως νέοι άνθρωποι, να ανασυντάξεις έναν σύλλογο που είχε ανάγκη ο αγροτικός μας τόπος. Την τελευταία δεκαετία έχουν γίνει αρκετές δεκαετίες σε βάρος αγροτών και κτηνοτρόφων στη Θράκη, γι’ αυτό ένα δυναμικό (αλλά και δίκαιο όπως μέχρι στιγμής είναι) συνδικαλιστικό όργανο, είναι απαραίτητο για να ασκεί πιέσεις στην εξουσία.

✔ Μανώλης Ταπατζάς: Είσαι ο επόμενος αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης. Συγχαρητήρια. Παρέμεινες στο πλευρό του Χριστόδουλου Τοψίδη, παρότι ήταν αουτσάιντερ για την εκλογή στην Περιφέρεια. Προεκλογικά έκανες πάρα πολλές επισκέψεις κι επαφές σε πόλη και χωριά, πιάνοντας τον «παλμό». Κι αυτό το πιστώθηκες στην κάλπη. Όλα αυτά που άκουσες όμως, όσα τουλάχιστον είναι στις νέες σου αρμοδιότητες, ήρθε η ώρα… να προσπαθήσεις να τα επιλύσεις. Από σένα και την ομάδα σου εξαρτάται εάν θα τα καταφέρετε. Σίγουρα, χρειάζεται σκληρή δουλειά, γιατί ο κόσμος έχει μεγάλες προσδοκίες. Κι αυτό αναμένουμε να δούμε από την πρώτη κιόλας ημέρα.

✔ Λεβέντ Ισμαήλ & Στράτος Τσακιρίδης: Αντιδήμαρχε Καθαριότητας Ισμαήλ Λεβέντ, πρόεδρε της ΔΕΥΑΚ Στράτο Τσακιρίδη, ήσασταν σε απόσταση αναπνοής οι δύο πρώτοι σε σταυρούς εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι το 2023. Οι τομείς σας, Καθαριότητα και Ύδρευση-Αποχέτευση, έγιναν αντικείμενο μεγάλης κριτικής προεκλογικά. Αλλά και στους δύο εξαιρετικά δύσκολους σε πόλη και οικισμούς τομείς έχει γίνει μεγάλη πρόοδος τα τελευταία χρόνια. Οι δημότες φάνηκε να αναγνωρίζουν το έργο αλλά, ας μη γελιόμαστε, και τη δημοφιλία σας. Αναλαμβάνετε πόστα ευθύνης και στη νέα θητεία, στα οποία ελπίζουμε να ανταποκριθείτε με υψηλή αίσθηση καθηκόντων.

✔ Καιρικά νέα Θράκης: Ξεκινήσατε ως μία απλή παρέα, με καλή ενημέρωση γύρω από τις καιρικές προγνώσεις στη Θράκη. Αλλά πλέον έχετε μεγαλώσει και γίνει μία πραγματική συλλογικότητα, στην οποία οι Θρακιώτες απευθυνόμαστε για να ενημερωθούμε, ιδίως σε περιόδους που περιμένουμε σφοδρές κακοκαιρίες, αλλά επίσης να ενημερώσουμε ο ένας τον άλλον, προκειμένου να μένουμε όλοι μαζί ασφαλείς. Καλή συνέχεια!

✘ Οντέρ Μουμίν: Παραιτηθέντα πρώην δήμαρχε Ιάσμου. Κατηγόρησες συνδημότες σου μέχρι και για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, ήρθες σε κόντρα σχεδόν με όλους τους Ιασμιώτες, δημιούργησες ή «φανταζόσουν» εχθρούς ακόμη κι εκεί που δεν υπήρχαν. Κι όμως είσαι ο ίδιος άνθρωπος που το 2020 είχε ξεκινήσει δυναμικά τη θητεία του. Κατέστρεψες την αυτοδιοικητική σου πορεία και μαζί έγραψες μία «μαύρη» σελίδα για τον Δήμο Ιάσμου. Εμείς πάντως θα σου ευχηθούμε από καρδιάς, να ορθοποδήσεις για εσένα και την οικογένειά σου. Αλλά από την πολιτική… out.

✘ Χρήστος Μέτιος: Έπαιξες κι έχασες. Και σε χρονιά εκλογών, η στήλη επιβραβεύει νικητές κι αποδοκιμάζει ηττημένους, γιατί αφουγκράζεται τον «παλμό» της ίδιας της κάλπης. Οφείλουμε να ομολογήσουμε, πως όταν ανέλαβες μετά τον αείμνηστο Γιώργο Παυλίδη, τα πρώτα δείγματα δεν ήταν θετικά. Αλλά χρόνο με τον χρόνο βελτιώθηκες, χάραξες πολιτικές, έκανες συμμαχίες, έγινες δεκτικός σε προτάσεις, αξιοποίησες μερικές φορές πολύ έξυπνα τη στενή σου σχέση με τον πρωθυπουργό, ενώ με δική σου πολιτική απόφαση στήριξες δομές υγείας και καταστήματα στην περιόδο covid και μετά αυτής. Όμως, έκανες πολλά και σοβαρά λάθη στην πορεία. Γι’ αυτό η κάλπη σε έβγαλε out.

✘ Hellenic Train: Το out σε Hellenic Train, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΟΣΕ, καικάθε συνυπεύθυνο και συναρμόδιο, κανονικά δεν χρειάζεται καθόλου εξήγηση: παιδιά, νέοι, Έλληνες, αλλοδαποί, έχασαν άδικα τη ζωή τους σε μία σιδηροδρομική τραγωδία, η έρευνα για την οποία ακόμη και σήμερα έχει πολλά κενά. Δεν υπάρχουν λόγια για να πριγράψουμε την οδύνη. Κι αυτό που μας στεναχωρεί ακόμη περισσότερο είναι πως η τραγωδία αυτή σιγά-σιγά πάει να ξεχαστεί.

✘ Νίκος Τσαλικίδης: Πρώτευσες σε σταυρούς μεταξύ των περιφερειακών συμβούλων Ροδόπης, αλλά αποχαιρετάς τη μεγάλη θέση ευθύνης του αντιπεριφερειάρχη, καθώς η παράταξη του Χρήστου Μέτιου ηττήθηκε. Πιστεύουμε, ότι μπορούσες να πράξεις πολλά περισσότερα κατά τη διάρκεια της θητείας σου, εάν ήσουν πιο εργατικός, πιο μεθοδικός και με μεγαλύτερη διάθεση «να σπάσεις αυγά». Αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον να καταγράψουμε ποιο θα είναι το επόμενο βήμα σου, εντός κι εκτός Περιφερειακού Συμβουλίου. Το μόνο σίγουρο είναι πως θα είσαι out από τη θέση του χωρικού αντιπεριφερειάρχη.

✘ Κώστας Καραΐσκος: Όταν πρωτοδημιουργήθηκε η πολιτική παράταξη «Σπάρτακος» προέβαλε λύσεις σε καθημερινά προβλήματα των Κομοτηναίων. Τα τελευταία χρόνια, όμως, «μετουσιώθηκε» σε ολιγομελή ομάδα ανθρώπων, με πιο σαφή εθνικό παρά αυτοδιοικητικό προσανατολισμό, με λιγότερες εφαρμόσιμες προτάσεις και περισσότερο καταγγελτικό λόγο, με γραφή τις περισσότερες φορές… στην καθαρεύουσα. Εσύ ως επικεφαλής κατήγγειλες δημόσια εχθρούς, εκεί όπου το αντίθετο συνέβαινε, ενώ ο λόγος τον «Σπάρτακου» δεν επιδοκιμάστηκε στην κάλπη, παρότι υπήρχαν μόνο 4 επιλογές συνδυασμών.

✘ Οζγκιούρ Φερχάτ: Δεν είπες όχι στην προεκλογική στήριξη από το Τουρκικό Προξενείο Κομοτηνής κι αυτός ο λόγος είναι αρκετός για να μπεις στη λίστα των out. Για να μην πούμε ότι εκλέχτηκες «ΣΥΡΙΖΑ» κι έγινες στο δρόμο «Νέα Αριστερά». Ως προς την άσκηση των καθηκόντων σου, πάντως, τα οποία φυσικά καλύπτουμε ανελιπώς, μέχρι στιγμής δεν έχουν αρνητικό πρόσημο, αφού έχεις καταθέσει κάποιες σημαντικές κοινοβουλευτικές ερωτήσεις. Έχεις τη δύναμη για να σταθείς πολιτικά, χωρίς τις «πλάτες» των μηχανισμών. Αλλά μέχρι να το πράξεις, out.

✘ Ψηφοδέλτιο ΝΔ Ροδόπης: Η «ροζ» Ροδόπη έγινε πρώτη είδηση πανελλαδικά στις εθνικές εκλογές 2023. Κι ενώ πράγματι υπήρξε έως ένα βαθμό επηρεασμός ψήφου από τους κύκλους του Τουρκικού Προξενείου, η κεντρική Νέα Δημοκρατία πρέπει να κοιταχτεί καλά στον καθρέπτη και να αναλάβει τις ευθύνες της για το εξαιρετικά αδύναμο ψηφοδέλτιό της, με τον Μουσταφά Κατραντζή να παρατάει τον προεκλογικό του αγώνα στη μέση και τον Θεοφάνη Κωφίδη να κάνει έναν προεκλογικό αγώνα που δεν έπεισε τους ψηφοφόρους. Άλλωστε, μετά τον Ευριπίδη Στυλιανίδη, δεύτερος στις επιλογές των ψηφοφόρων ήταν… ο κανένας κι αυτό δείχνει πολλά. Η ΝΔ Ροδόπης έχει κάνει καλή δουλειά και το κόμμα από τα κεντρικά πρέπει να δώσει μεγαλύτερο ρόλο στις αποφάσεις ψηφοδελτίων στα τοπικά όργανα.

✘ Αντώνης Γραβάνης: Προσπάθησες, ανέβασες τα ποσοστά σου σε σχέση με το 2019, αλλά ηττήθηκες με ξεκάθαρο αποτέλεσμα και μεγάλη διαφορά από την παράταξη Γιάννη Γκαράνη, που ήταν ο μεγάλος νικητής από την α’ Κυριακή. Ο προεκλογικός σου αγώνας δεν είχε κακές προθέσεις ούτε ένδεια επιχειρημάτων, όμως η πραγματικότητα είναι μία: δεν κατάφερες να πείσεις τον μέσο Κομοτηναίο ότι είσαι η επιλογή αλλαγής στον Δήμο. Έχασες λίγο σε όραμα, λίγο σε προεκλογική εκστρατεία, λίγο σε ρεαλισμό κι αρκετά σε πρόσωπα. Η πρόσφατη οικογενειακή σου ευτυχία, πάντως, σίγουρα θα κρατήσει το μυαλό σου απασχολημένο. Να σας ζήσει!

✘ Εγνατία Οδός: Όταν είναι να μπουν νέα διόδια, αυτά «φυτρώνουν» μέσα σε μερικούς μήνες. Όταν είναι να ληφτεί οποιαδήποτε πρόνοια για ανάποδα κινούμενα οχήματα εγκληματιών διακινητών, τότε… το μπαλάκι κατευθείαν στην Αστυνομία. Δεν λέμε, το ζήτημα είναι σύνθετο, αλλά άνθρωποι έχασαν άδικα τη ζωή τους σε έναν διεθνή αυτοκινητόδρομο, γιατί κάποιοι εγκληματίες οδηγούσαν ανάποδα, εν έτει 2023. Ντροπή.

✘ Γιώργος Πετρίδης: Πρώην δήμαρχε Κομοτηνής, σχεδόν… σε παρακαλούσαν να κατέβεις υποψήφιος περιφερειάρχης ΑΜΘ. Εάν έμπαινες μπροστά, η Ανατολική Μακεδονία & Θράκη θα αποκτούσε έναν κεντροαριστερό συνδυασμό, ικανό να προσελκύσει πολλά δυνατά στελέχη και να αποτελέσει μία εναλλακτική λύση για τους ψηφοφόρους. Για τους δικούς σου λόγους, αποφάσισες να μη το κάνεις, αλλά ακόμη κι αυτή η απόφαση δεν ελήφθη από νωρίς. Έπρεπε να «βγεις» μπροστά. Ουσιαστικά βγήκες από μόνος σου out.

✘ «Πολη-τική Ανατροπή»: Ο λόγος για την παράταξη του Δήμου Κομοτηνής με επικεφαλής την Ελένη Λαφτσή, που πρόσκειται ιδεολογικά στον ΣΥΡΙΖΑ. Μετά την ανεξαρτητοποίηση των δημοτικών συμβούλων Ανέστη Στρατιάδη και Γιώργου Λουτατίδη, η παράταξη διχοτομήθηκε και τελικά, ούτε οι μεν ούτε οι δε, είχαν τις δυνάμεις, τα αποθέματα και τα στελέχη για να σχηματίσουν παράταξη. Δεν λέμε… ότι θα κερδίζατε τις εκλογές, αλλά η στάση και των τριών, τελικά στέρησε από αρκετούς συνδημότες μας μία ακόμη επιλογή στην κάλπη, έστω και του 5%. Είστε πάντως πρωτοπόροι, γιατί από τη δική σας διάσπαση ίσως ζήλεψε κι ο κεντρικός ΣΥΡΙΖΑ, που λίγους μήνες αργότερα έγραψε τη δική του εσωκομματική ιστορία.

✘ Κική Κωνσταντινίδου: Πρόεδρε του Εμπορικού Συλλόγου Κομοτηνής αγαπάς την τοπική αγορά και την πόλη. Αλλά αυτό δεν φτάνει. Αποδείχτηκε και στις αυτοδιοικητικές εκλογές που δεν κατάφερες να εκλεγείς. Σε μία εποχή που τα μικρά καταστήματα της Κομοτηνής χαροπαλεύουν να τα βγάλουν πέρα κόντρα στο ηλεκτρονικό εμπόριο, τις κινεζικές αλυσίδες, τα μεγάλα εμπορικά καταστήματα, το νέο φορολογικό κι άλλα πολλά, έπρεπε να είσαι πολύ περισσότερο δυναμική, με νέες ιδέες και στην πρώτη γραμμή. Κάνε το 2024 αφετηρία, συστράτευσε εμπόρους, κινητοποίησε νέους, δώσε πνοή στην αγορά σε ουσιαστική συνεργασία με το Πανεπιστήμιο και με τον Δήμο, κι όχι σε απλή σχέση… συμβίωσης με τη Δημοτική Αρχή.

✘ Ντόρα Μπακογιάννη: Ποιος να το περίμενε, ίσως από την πιο έμπειρη Ελληνίδα πολιτικό, να υποπέσει σε τέτοιο απόπημα από την ακριτική Ροδόπη. Είτε ήταν είτε δεν ήταν εκβιασμός τα λόγια σου στον ορεινό όγκο του Νομού μας, έχεις την πολιτική εμπειρία και τις «κεραίες» για να ξέρεις ότι κάποια πράγματα…. δεν λέγονται κατ’ αυτό τον τρόπο. Εξαιτίας αυτής της δήλωσης, η Ροδόπη ήρθε ξανά στο πανελλαδικό επίκεντρο, όχι για τα προβλήματα χριστιανών και μουσουλμάνων, αλλά για το εάν εκβίασες ή όχι Θρακιώτες.

✘ Τζιχάν Ιμάμογλου: Αντί αιτιολόγησης του out, ας θυμίσουμε απλώς το σύντομο ιστορικό της πρόσφατης αυτοδιοικητικής πορείας σου. Το 2019 εξελέγης περιφερειακός σύμβουλος Ροδόπης με την παράταξη του Χριστόδουλου Τοψίδη, «πολεμώντας» έντονα τον Χρήστο Μέτιο. Ένα χρόνο αργότερα ανεξαρτητοποιήθηκες από την παράταξη Τοψίδη, στον οποίο άσκησες έντονη κριτική άνευ περιεχομένου Λίγο πιο μετά έδωσες τα χέρια με τον Χρήστο Μέτιο και, σα να μην έφτανε αυτό, κάθισες και σε καρέκλα αντιπεριφερειάρχη. Το 2023 κατέβηκες στις περιφερειακές εκλογές με την παράταξη Μέτιου, αλλά δεν εξελέγης. Δεν καταλάβαμε τελικά, είσαι με τον Μέτιο, με τον Τοψίδη ή με την καρέκλα;

✘ Μιχάλης Αμοιρίδης: Κι εάν η περίπτωση Ιμάμογλου είναι για out, η περίπτωση Αμοιρίδη είναι για πολιτικό ανέκδοτο. Ο λόγος για τον αυτοδιοικητικό που πολέμησε με απίστευτο μένος και πολύ σοβαρές καταγγελίες τον Χρήστο Μέτιο προεκλογικά. Όμως τους πρώτους μήνες μετά τη νίκη του το 2019, όταν «μυρίστηκε» εξουσία κι όταν το υπέβαλε η κομματική γραμμή της Νέας Δημοκρατίας, τότε κυριάρχησε η λογική «περασμένα ξεχασμένα» εάν είπαμε καμία κουβέντα παραπάνω… Ο κόσμος σε έθεσε εκτός Περιφερειακού Συμβουλίου, αποδοκιμάζοντας την –αντάξια Ολυμπιακών Αγώνων- κυβίστηση.Λίγη πολιτική σοβαρότητα δεν βλάπτει.