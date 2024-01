Το Poor Things του Γ. Λάνθιμου κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα

Το Poor Things του Γιώργου Λάνθιμου κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Κωμωδίας ή Μιούζικαλ, ενώ η ταινία "Οπενχάιμερ" κυριάρχησε στην λαμπρή 81η τελετή απονομής των κινηματογραφικών αυτών βραβείων που θεωρούνται προάγγελος των Όσκαρ και η οποία διεξήχθη στο Beverly Hilton στο Λος Άντζελες στις ΗΠΑ.

Το "Οπενχάιμερ" κέρδισε πέντε Χρυσές Σφαίρες, μεταξύ των οποίων αυτές της Καλύτερης Δραματικής Ταινίας και Καλύτερων Α' και Β' Ανδρικών Ρόλων για τους Κίλιαν Μέρφι και Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ.

Ο Κρίστοφερ Νόλαν κέρδισε την πρώτη του Χρυσή Σφαίρα για την σκηνοθεσία της ταινίας.

Το "Poor Things" του Γιώργου Λάνθιμου επικράτησε της Barbie της Γκρέτα Γκέργουιγκ και κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Ταινίας στην κατηγορία Κωμωδίας ή Μιούζικαλ, ενώ η πρωταγωνίστριά του Έμα Στόουν τιμήθηκε με τη Χρυσή Σφαίρα Α΄ Γυναικείου Ρόλου σε Κωμωδία ή Μιούζικαλ. Ο χαρακτήρας που υποδύεται στην ταινία, η Μπέλα, "αποδέχεται στο ίδιο μέτρο το καλό και το κακό", δήλωσε η ηθοποιός. "Έχει χαραχτεί βαθιά μέσα μου".

Η Barbie έλαβε δύο βραβεία, αυτό Καλύτερου Τραγουδιού για το "What Was I Made For" της Μπίλι Άιλις και τη Χρυσή Σφαίρα στην νέα κατηγορία Κινηματογραφικό και Εισπρακτικό Επίτευγμα της Χρονιάς.

Όσον αφορά τις τηλεοπτικές σειρές, η "Succession" κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Δραματικής Σειράς και επικράτησε λαμβάνοντας τέσσερα βραβεία, συμπεριλαμβανομένου αυτού του Καλύτερου Ηθοποιού για τον Κίραν Κάλκιν.

Η σειρά "The Bear" έλαβε τη Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Κωμικής Σειράς και Καλύτερου και Καλύτερης Ηθοποιού για τους Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ και Έγιο Εντέμπιρι.

Η λαμπρή τελετή, που διεξήχθη στο Beverly Hilton με κεντρικό παρουσιαστή τον κωμικό Τζο Κόι, έδωσε το εναρκτήριο λάκτισμα για την ετήσια περίοδο απονομής των κινηματογραφικών βραβείων του Χόλιγουντ, η οποία θα κορυφωθεί με την απονομή των Όσκαρ στις 10 Μαρτίου, και συγκέντρωσε για πρώτη φορά πολλούς αστέρες έπειτα από έξι μήνες απεργιών των ηθοποιών και των σεναριογράφων το 2023.

Ακολουθούν οι νικητές στις βασικές κατηγορίες της 81ης τελετής απονομής των Χρυσών Σφαιρών

Ταινίες

Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Δραματικής Ταινίας: "Οπενχάιμερ" του Κρίστοφερ Νόλαν

Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Κωμωδίας ή Μιούζικαλ: "Poor Things" του Γιώργου Λάνθιμου

Χρυσή Σφαίρα Ά Ανδρικού Ρόλου σε Δραματική Ταινία: Κίλιαν Μέρφι, "Οπενχάιμερ"

Χρυσή Σφαίρα Ά Γυναικείου Ρόλου σε Δραματική Ταινία: Λίλι Γκλάντστοουν, "Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού"

Χρυσή Σφαίρα Ά Ανδρικού Ρόλου σε Κωμωδία: Πολ Τζιαμάτι, "Τα Παιδιά του Χειμώνα"

Χρυσή Σφαίρα Ά Γυναικείου Ρόλου σε Κωμωδία: Έμα Στόουν, "Poor Things"

Χρυσή Σφαίρα ΄Β Ανδρικού Ρόλου σε Δραματική Ταινία: Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, "Οπενχάιμερ"

Χρυσή Σφαίρα ΄Β Γυναικείου Ρόλου σε Κωμωδία: Νταβάιν Τζόι Ράντολφ, "Τα Παιδιά του Χειμώνα"

Χρυσή Σφαίρα Σκηνοθεσίας: Κρίστοφερ Νόλαν, "Οπενχάιμερ"

Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Ξενογλωσσης Ταινίας: "Η Ανατομία μιας Πτώσης" της Ζιστίν Τριέ

Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Ταινίας Animation: "Το Αγόρι και ο Ερωδιός" του Χαγιάο Μιγιαζάκι

Χρυσή Σφαίρα Καλύτερου Σεναρίου: "Η Ανατομία μιας Πτώσης", της Ζιστίν Τριέ και του Αρτούρ Χαραρί

Τηλεοπτικές Σειρές

Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Δραματικής Σειράς: "Succession"

Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Κωμικής Σειράς: "The Bear"

Χρυσή Σφαίρα Τηλεοπτικής Ταινίας ή Μίνι-Σειράς: "Acharnés"

Χρυσή Σφαίρα Καλύτερου Ηθοποιού σε Δραματική Σειρά: Κίραν Κάλκιν, "Succession"

Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Ηθοποιού σε Δραματική Σιερά: Σάρα Σνουκ, "Succession"

Χρυσή Σφαίρα Καλύτερου Ηθοποιού σε Κωμική Σειρά: Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ, "The Bear"

Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Ηθοποιού σε Κωμική Σειρά: Άγιο Εντέμπιρι, "The Bear"

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ