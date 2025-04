Ο έρωτας ως επιστήμη!

Για το νέο του βιβλίο και όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για το περιεχόμενό του μίλησε στο ράδιο Χρόνος 87.5fm ο συγγραφέας Μιχάλης Γιαννουλέας. Αρχικά ανέφερε σχετικά με την γραφή του συγκεκριμένου μυθιστορήματος, πως το αντιμετώπισε περισσότερο ως «χόμπι», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ τα προηγούμενα βιβλία αποτελούν ξεκάθαρα δουλειά καθώς είναι αμιγώς επιστημονικά.



«Το συγκεκριμένο βιβλίο, όσο παράξενο κι αν ακουστεί, είχε αρχικά τον τίτλο “ο διαπραγματευτής της ζωής», δήλωσε. Ο συγγραφέας ανέφερε πως προσπαθεί να περάσει συγκεκριμένα μηνύματα και αρχικά είχε άλλη μορφή, πιο επιστημονική. Ωστόσο, στη συνέχεια το βιβλίο κατέληξε να έχει ως βάση μία ερωτική ιστορία, με γνώμονα την διαπραγμάτευση, «προκειμένου να περάσουν με εύκολο τρόπο τα μηνύματα στον αναγνώστη» σημείωσε. Η διαπραγμάτευση αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του ανθρώπου σύμφωνα με τον Μιχάλη Γιαννουλέα, καθώς «ο άνθρωπος από τα πρώτα βήματα της ζωής του διαπραγματεύεται. Ακόμη και το κλάμα ενός μωρού αποτελεί μέσω διαπραγμάτευσης προκειμένου να φάει» δήλωσε.



Έπειτα, έχοντας ως βασικό θέμα τον έρωτα και το αν τελικά αλλάζουν τα ερωτήματα που δημιουργεί ως συνθήκη, ο συγγραφέας ανέφερε πως «ο έρωτας δημιουργεί πάντα τα ίδια ερωτήματα, ακόμη και το to be or not to be» του Shakespeare μπορεί στην εποχή μας να ερμηνευτεί ως να αγαπά κανείς ή να μην αγαπά».

Λίγα λόγια από το οπισθόφυλλο του βιβλίου

Ο φιλοσοφικός σύμβουλος Τιμόθεος προσπαθεί, σε μια σειρά από συνεδρίες με τους πελάτες του, Εύα και Ορφέα, να τους βοηθήσει να κατανοήσουν τα αίτια της ματαίωσης των προσδοκιών τους, αλλά και να μάθουν πώς να χειρίζονται τα συναισθήματά τους. Ταυτόχρονα, πραγματοποιεί και ένα ταξίδι αυτεπίγνωσης, προκειμένου να δώσει απάντηση στο εάν η «ψυχική ανεξαρτησία» μπορεί να λειτουργήσει ως ανάχωμα στην αδήριτη ανάγκη να ερωτευόμαστε.



Μπορούμε να αποφύγουμε τον έρωτα; Μπορούμε να αποφύγουμε την προδοσία; Μπορούμε να διαχειριστούμε τον πόνο της απώλειας; Απαντήσεις στα ερωτήματα, φιλοσοφική διερεύνηση και προσέγγιση για τη φύση και την πορεία των ερωτικών σχέσεων: από το πρώτο βλέμμα ως την ανάπτυξη οικειότητας-τρυφερότητας, από την ερωτική συνεύρεση ως την αποξένωση, από την προδοσία ως την πίκρα του χωρισμού-απώλειας.

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα

Ο Μιχάλης Γιαννουλέας γεννήθηκε στον Πειραιά. Είναι απόφοιτος της Ιωνιδείου Προτύπου Σχολής, πτυχιούχος του Μαθηματικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Master of Science στη Στατιστική και την Επιχειρησιακή Έρευνα του Loughborough University of Technology της Αγγλίας.



Διετέλεσε επί εξαετία ανώτερο στέλεχος Οργάνωσης και Προγραμματισμού στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ). Από το 1987 ασχολήθηκε με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, με εξειδίκευση στους τομείς της ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων (HRD) και του μάνατζμεντ, ως ανώτερο στέλεχος μεγάλου τραπεζικού οργανισμού. Κατά την τριετία 2010-2012 διετέλεσε Εντεταλμένος Σύμβουλος-Γενικός Διευθυντής της ATExcelixi Α.Ε-Εκπαιδευτικό & Συνεδριακό Κέντρο-Εταιρεία Ομίλου ATEbank. Έχει πιστοποιηθεί ως σύμβουλος εκπαίδευσης και εκπαιδευτής από το Institute of Training and Development της Αγγλίας και το ΕΚΕΠΙΣ, και έχει μακρόχρονη διδακτική εμπειρία σε προγράμματα επικοινωνίας, συμπεριφοράς, διοίκησης, ηγεσίας και εκπαίδευσης εκπαιδευτών. Έχει επίσης πιστοποιηθεί από την Grid International Inc. Texas, USA, για τη διεξαγωγή των διοικητικών προγραμμάτων Grid, και είναι τακτικός συνεργάτης του Ψυχοθεραπευτικού Κέντρου Πειραιά (ΨΚΠ).