1ο ΕΠΑΛ Κομοτηνής: Μαθητές θα κατασκευάσουν και θα εκτοξεύσουν μικροσκοπικό δορυφόρο

Το 1ο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) Κομοτηνής σε συνεργασία με το Εργαστηριακό Κέντρο Κομοτηνής ανακοίνωσε τη συμμετοχή του στον πανελλήνιο διαγωνισμό Can Sat in Greece 2025, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί από τις 24 έως τις 26 Απριλίου 2025 στο πεδίο εκτόξευσης των Μεγάρων Αττικής.



Οι μαθητές έχουν ήδη πιάσει δουλειά προγραμματίζοντας και κατασκευάζοντας τον μικροσκοπικό δορυφόρο



Ο διαγωνισμός Can Sat in Greece αποτελεί μια κορυφαία εκπαιδευτική διοργάνωση στο πεδίο της διαστημικής τεχνολογίας, όπου μαθητές από όλη την Ελλάδα καλούνται να σχεδιάσουν και να κατασκευάσουν έναν μικροσκοπικό δορυφόρο σε μέγεθος κουτιού αναψυκτικού (Can Sat), ο οποίος θα εκτοξευτεί σε ύψος ενός χιλιομέτρου και θα εκτελέσει συγκεκριμένη αποστολή κατά τη διάρκεια της καθόδου του. Η ομάδα του 1ου ΕΠΑΛ Κομοτηνής αποτελείται από 5 μαθητές της Β’ τάξης και 2 εκπαιδευτικούς της ειδικότητας Ηλεκτρονικών, οι οποίοι εργάζονται για τη δημιουργία ενός καινοτόμου και λειτουργικού μικροδορυφόρου.

Το μέγεθος ενός αλουμινένιου κουτιού θα έχει περίπου η τελική κατασκευή





«Με όραμα τη μάθηση μέσω της πράξης και την ανάπτυξη δεξιοτήτων αιχμής στον τομέα της ηλεκτρονικής και της αεροδιαστημικής τεχνολογίας, οι μαθητές μας συμμετέχουν με ζήλο και ενθουσιασμό σε αυτό το απαιτητικό εγχείρημα. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό αυτόν ενισχύει τις τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις των μαθητών και τους προσφέρει πολύτιμες εμπειρίες, που θα τους βοηθήσουν να διακριθούν και να προετοιμαστούν για τις προκλήσεις του μέλλοντος. Η σχολική κοινότητα του 1ου ΕΠΑΛ Κομοτηνής ευχαριστεί θερμά τους εκπαιδευτικούς και όλους όσους στηρίζουν την προσπάθεια αυτή, και καλεί τους συμπολίτες μας να σταθούν αρωγοί στην προσπάθεια των μαθητών, ενισχύοντας τη διάδοση της καινοτομίας, της επιστήμης και της τεχνολογίας στην περιοχή μας. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στην ομάδα μας και αναμένουμε με ενθουσιασμό την παρουσία τους στον διαγωνισμό!», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Διεύθυνση του 1ου ΕΠΑΛ Κομοτηνής.

Η Ιδέα

Η ιδέα για το Can Sat in Greece γεννήθηκε τον Οκτώβριο του 2015 όταν, κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης για καινοτόμες δράσεις που διοργανώθηκε από τον IEEE NTUA SB, οι φοιτητές Ηλίας Ψυρούκης, Ηλίας Θεοδωρίδης και Στρατής Τσίρτσης πρότειναν τη διοργάνωση του διαγωνισμού με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Αυτοί οι τρεις φοιτητές συμμετείχαν στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Can Sat το 2012 ως μαθητές του 3ου Γενικού Λυκείου της Μυτιλήνης με την ομάδα 3D Icaromenippus, κερδίζοντας τη δεύτερη θέση. Συνεχίζοντας την εμβάθυνση στη τεχνολογία, πέρασαν στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Θέλοντας να δώσουν στους Έλληνες μαθητές την ευκαιρία να ζήσουν αυτή τη μοναδική εμπειρία, αποφάσισαν να οργανώσουν τον πρώτο πανελλήνιο διαγωνισμό Can Sat. Από το 2022, το Can Sat in Greece διοργανώνεται με τον συντονισμό του ESERO Greece.



